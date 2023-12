Monza-Juventus: le formazioni ufficiali

I bianconeri scenderanno in campo contro la squadra brianzola nella partita valevole per la quattordicesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Monza nella partita valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I bianconeri cercheranno di continuare la striscia positiva nella quale si trovano, e di ottenere i tre punti per superare momentaneamente l'inter in classifica in attesa della partita tra i nerazzurri e il Napoli in programma domenica sera.