Calamai: “Juve, la coppia d’attacco giusta è Chiesa-Vlahovic”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Altro che Lukaku. Fin dal momento in cui il belga ha tradito l’Inter per consegnarsi alla Juve abbiamo scritto che per la società bianconera questa era un’operazione sbagliata. Che era un errore arrendersi alla richiesta di un Allegri che ama solo giocatori fatti. E, nel caso di Lukaku, anche un po’ consumati. La coppia d’attacco giusta è Vlahovic-Chiesa. La vittoria in casa dell’Udinese parla chiaro. Dusan e Federico sono amici fin dai tempi di Firenze e in campo parlano la stessa lingua. Certo, sono costati cari. Più di centocinquanta milioni. E per il momento sono stati un mezzo flop (soprattutto il centravanti).