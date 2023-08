Calciomercato Juventus / Svolta nella trattativa: “Vuole il trasferimento!”

Con la vittoria per 3-0 contro l'Udinese la stagione della Juve è iniziata nel migliore dei modi ma da qui a fine agosto la dirigenza bianconera ha ancora moltissimo a cui pensare. La squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, infatti, è praticamente la stessa dello scorso anno. L'unico acquisto in tutta l'estate è stato Weah, ma per tornare a competere ai massimi livelli servirà uno sforzo in più. Per questo Giuntoli e Manna si sono messi al lavoro per regalare all'allenatore un nuovo rinforzo: arrivano importanti novità sul calciomercato in entrata.