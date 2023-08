Chiesa svela il segreto della nuova Juve: “Il merito va anche a…”

Al termine della partita Federico Chiesa ha parlato del suo ruolo in campo e della nuova impostazione tattica della Juve

Parola d'ordine: aggressività. Così la Juve è scesa in campo contro l'Udinese, con una grinta e una cattiveria che non si erano quasi mai viste nella squadra di Massimiliano Allegri. Non a caso i bianconeri hanno trovato la rete del vantaggio a pochi minuti dal fischio d'inizio.