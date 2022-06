Cagni: “La Juventus ha ripreso Allegri per vincere la Champions”

Luigi Cagni, ex allenatore di diverse squadre di Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando anche del club bianconero. Ecco le sue parole sulla stagione appena conclusa: "Dimenticare mai. Se la Juve prende Allegri e gli fa un contratto quadriennale, vuol dire che vuole fare un progetto e che quello che è successo nei due anni precedenti, anche se ha vinto, non è piaciuto. Secondo la società non c’era una base per il futuro per altre tipo di vittorie se non lo scudetto. E la Juventus, secondo me, nel giro di pochi anni vuole vincere la Champions. Lo scudetto è una cosa sempre importante per loro, ma vogliono costruire qualcosa per vincere la Champions e non andarci più solo vicino. Per questo hanno ripreso Allegri".