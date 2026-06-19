La tripletta con il Canada rilancia David

Una notte da protagonista per Jonathan David. L'attaccante della Juventus ha trascinato il Canada con una tripletta nel 6-0 contro il Qatar, regalando ai Canucks la prima vittoria della loro storia ai Mondiali. Una prestazione che lo ha proiettato in vetta alla classifica marcatori insieme a Lionel Messi e che ha riportato il suo nome al centro dell'attenzione. Con i tre gol segnati, il canadese è diventato il secondo giocatore della Juventus a realizzare una tripletta in un Mondiale. Prima di lui c'era riuscito soltanto Paolo Rossi nel 1982 contro il Brasile. Il messaggio lanciato da David è stato chiaro. Il centravanti sa ancora essere decisivo e ritiene di avere bisogno soltanto di fiducia e continuità per esprimere tutte le sue qualità. Il giocatore vuole restare a Torino e rilanciarsi in bianconero, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative. Arrivato dal Lille la scorsa estate, il canadese è legato alla Juventus da un contratto fino al 2030 da sei milioni di euro a stagione. I numeri dell'ultima annata, però, non sono stati esaltanti. Tra tutte le competizioni ha realizzato otto reti in 46 partite, un bottino inferiore alle aspettative della società.

David crede nella rivincita, Spalletti gli chiede più cattiveria

Nonostante le difficoltà vissute negli ultimi mesi, Jonathan David è convinto di poter invertire la rotta. Il centravanti ritiene che un anno di esperienza nel calcio italiano possa aiutarlo a crescere e a esprimersi con maggiore continuità. Anche Luciano Spalletti ha più volte sottolineato quali aspetti debba migliorare il numero nove bianconero. Il tecnico ha chiesto al canadese maggiore aggressività e più presenza all'interno dell'area di rigore. Per l'allenatore, a David manca quella ferocia necessaria per trasformare ogni pallone in una potenziale occasione da gol. Una caratteristica che, secondo Spalletti, potrebbe consentirgli di compiere un ulteriore salto di qualità. L'attaccante, però, non ha mai pensato all'addio. La sua priorità resta quella di continuare con la maglia della Juventus e dimostrare di poter essere all'altezza delle aspettative.

La Juventus pensa alla cessione e fissa il prezzo

Le idee della società, però, sembrano diverse. La dirigenza è soddisfatta della crescita mostrata da David con il Canada e spera che possa disputare un Mondiale da protagonista. Una vetrina importante anche in ottica mercato. Giovanni Carnevali è infatti al lavoro per trovare una nuova sistemazione all'attaccante. L'obiettivo della Juventus è incassare tra i 35 e i 40 milioni di euro, cifra che verrebbe reinvestita per finanziare le operazioni in entrata. La scelta sarebbe condivisa anche da Luciano Spalletti, che avrebbe dato il via libera alla partenza del canadese. Nello stesso elenco dei possibili partenti figura anche Lois Openda, reduce da una stagione deludente e destinato a lasciare Torino. La rivoluzione offensiva della Juventus passa anche dagli addii di chi era stato chiamato a fare la differenza, ma non è riuscito a lasciare il segno.