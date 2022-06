Calciomercato Juventus / Rabiot out e assalto a due colpi: uno è pazzesco

Il calciomercato della Juventus prosegue su più fronti contemporaneamente. Tanti i nomi in ballo tra possibili cessioni e nuovi colpi in entrata. Il primo, come abbiamo più volte sottolineato, sarà Paul Pogba. Poi si attende la risposta definitiva da Angel Di Maria, che dovrebbe arrivare ad ore. C'è cauto ottimismo, stiamo per arrivare al verdetto finale.