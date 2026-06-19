Lucumí convince la Juventus

La Juventus prepara una profonda rivoluzione in difesa e il nome in cima alla lista resta quello di Jhon Lucumí. Il centrale del Bologna continua a raccogliere consensi sia per le qualità tecniche sia per la personalità mostrata in campo. Anche con la Colombia, nell'esordio al Mondiale contro l'Uzbekistan, il difensore ha confermato la sua crescita. Luciano Spalletti apprezza soprattutto il suo carattere. L'allenatore è rimasto colpito dalla personalità mostrata dal colombiano nella sfida tra Juventus e Bologna, quando provocò più volte Francisco Conceiçao, invitandolo al duello. Oltre all'aspetto caratteriale, piace la sua capacità di impostare l'azione e coprire ampie porzioni di campo. La Juventus cerca da tempo un centrale mancino con queste caratteristiche. L'arrivo di Lucumí potrebbe consentire anche un diverso impiego di Lloyd Kelly, che potrebbe essere spostato sulla corsia sinistra. Dal punto di vista economico, il colombiano è protetto da una clausola rescissoria da 28 milioni di euro, valida fino a metà luglio. I rapporti positivi tra Juventus e Bologna hanno però portato alla ripresa dei contatti. I bianconeri stanno cercando una formula che permetta di dilazionare il pagamento.

La concorrenza cresce, ma Lucumí resta la priorità

La Juventus considera Lucumí un profilo strategico e vuole evitare di perdere tempo. Sul difensore ci sono infatti anche la Roma e diversi club di Premier League, che potrebbero soddisfare senza difficoltà le richieste economiche del Bologna. Alternative non mancano, ma presentano ostacoli differenti. Kim Min-jae resta una soluzione gradita, soprattutto perché conosce bene i metodi di Spalletti dai tempi del Napoli. Tuttavia, l'ingaggio superiore ai dieci milioni netti e la posizione del Bayern Monaco complicano l'operazione. Un altro nome monitorato è quello di Radu Dragusin, già cresciuto nel settore giovanile bianconero e oggi al Tottenham. Piacciono anche Tarik Muharemovic, reduce dall'esperienza al Sassuolo, e John Stones, che rappresenta una possibilità a parametro zero.

Tre possibili cessioni

La retroguardia bianconera potrebbe cambiare completamente volto. Il primo nome in uscita è quello di Bremer, che avrebbe chiesto la cessione. Il brasiliano dispone di una clausola da 58 milioni di euro valida fino al 10 agosto e spera di attirare l'interesse del Bayern Monaco o di alcune società inglesi. Anche Federico Gatti potrebbe lasciare Torino. Il difensore piace al Napoli di Massimiliano Allegri, ma non esclude un trasferimento all'estero. Tra i club interessati figura anche il Crystal Palace. Infine, Lloyd Kelly potrebbe tornare in Premier League. Dopo l'esperienza alla Juventus, il difensore inglese ha rilanciato la propria immagine e diversi club britannici seguono con attenzione la sua situazione. La difesa della Juventus è pronta a cambiare pelle e Lucumí rappresenta il tassello centrale del nuovo progetto di Spalletti.