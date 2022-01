Cagni: “Allegri non ha fatto bene finora, è la realtà dei fatti”

L'allenatore ha parlato

redazionejuvenews

Gigi Cagni, allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del campionato della Juventusin vista della sfida di Supercoppa che si disputerà domani: "Il sostituto di Chiesa? Bernardeschi? Non so se può stare lì. Intanto faccio gli auguri a Chiesa, si riprenderà e tornerà ad essere il giocatore che conosciamo e che ha fatto benissimo agli Europei della scorsa estate. Per il sostituto vedremo. Deve giocare chi sta meglio e lo sa solo il tecnico. Il vero problema che hanno è che Morata non è un centravanti e la Juve avrebbe bisogno di una punta vera che la butti dentro. Lo ha dimostrato contro la Roma: deve variare sul campo, non può avere il giocatore alle spalle.

Modulo per la Juve di ora? Col 4-3-3 non la vedo benissimo, la vedrei bene sul 3-5-2. L'Inter è superiore e ha tutto l'organico quasi a disposizione, per la Juve domani sarà complicato. Hanno esterni forti e devi controbatterli. Bisogna essere pratici in certe circostanze, Allegri lo è. Con la Juve devi crossare, giocano a zona e faticano. La rosa della Juventus è buona e Allegri non ha fatto bene finora, è la realtà dei fatti. Non mi sembra più quello che conosco, non riesce a gestire le situazioni, la squadra è spesso sfilacciata. Ha preso troppi gol e deve fare qualcosa per non prenderli. Se uno non fa niente per risolvere questo mi stupisce. E' un'annata particolare, dove tutti hanno problemi tranne l'Inter. Forse è anche merito della società.

Mourinho? Se dici che la squadra non ha personalità, dopo che sono mesi che ci lavori, non va bene di certo. Te ne accorgi adesso? Vuol dire che c'è qualcosa in te che non va. Ma anche Sarri, ho visto degli errori tecnici contro l'Inter che non mi spiego entrambe le romane hanno da lavorare sia sul campo che nel gruppo".