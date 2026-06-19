La Juventus punta sul futuro di Faticanti

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Giacomo Faticanti. Il club bianconero ha esercitato l'opzione prevista nell'accordo con il Lecce, assicurandosi così il centrocampista fino al 30 giugno 2029. Arrivato a Torino nell'estate del 2024, il classe 2004 è cresciuto costantemente all'interno della Next Gen, diventando uno dei punti di riferimento della squadra. La società ha deciso di puntare con convinzione sul giovane talento, premiando il percorso di maturazione compiuto nelle ultime due stagioni. Il prolungamento rappresenta un segnale importante. La Juventus considera Faticanti un profilo su cui investire anche in prospettiva futura. Le sue qualità tecniche e la personalità mostrata in campo hanno convinto la dirigenza a trasformare il prestito in un trasferimento definitivo. L'ex giocatore del Lecce continuerà così il proprio percorso di crescita in bianconero, con l'obiettivo di avvicinarsi sempre di più alla prima squadra e ritagliarsi uno spazio nel nuovo progetto tecnico.

La crescita nella Next Gen e i numeri in bianconero

Nelle due stagioni trascorse con la Next Gen, Faticanti ha saputo conquistare un ruolo sempre più importante. Il centrocampista ha collezionato complessivamente 66 presenze, mettendo a segno tre gol e fornendo cinque assist. Numeri che raccontano soltanto in parte la sua evoluzione. Il classe 2004 si è distinto soprattutto per continuità, personalità e capacità di guidare la manovra. Con il passare dei mesi è diventato uno degli elementi più affidabili della squadra, attirando l'attenzione del club e degli osservatori. La sua crescita è stata costante e ha confermato il valore del lavoro svolto nel settore giovanile bianconero. La Juventus è convinta che il centrocampista abbia ancora ampi margini di miglioramento e che possa rappresentare una risorsa importante anche per il futuro.

L'esordio con l'Italia completa una stagione speciale

Le ultime settimane hanno regalato un'altra soddisfazione a Giacomo Faticanti. Dopo essere stato convocato dalla Nazionale italiana, il centrocampista ha fatto il suo esordio nel match amichevole contro la Grecia. Un traguardo prestigioso che ha chiuso nel migliore dei modi una stagione ricca di crescita e conferme. L'esordio in azzurro rappresenta infatti un premio per il lavoro svolto negli ultimi anni e una spinta ulteriore verso nuovi obiettivi. La Juventus ha scelto di blindare uno dei talenti più interessanti della propria cantera, confermando la volontà di continuare a investire sui giovani. Per Faticanti, adesso, inizia una nuova fase della carriera, con l'ambizione di compiere il definitivo salto verso il calcio dei grandi.