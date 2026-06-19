La Juventus continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra di primissimo livello che deve rialzare la china il prima possibile dopo una stagione tutt'altro che positiva, culminata con il sesto posto in classifica e l'accesso alla prossima Europa League. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere un evoluzione importante e la costruzione della rosa, con la squadra che deve aggiungere dei profili molto interessanti come l'estremo difensore. Al momento c'è un solo nome in pole position e nelle ultime ore sembra essersi mosso qualcosa di interessante. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'affare di mercato del momento.

Svolta per il Dibu Martinez

Luciano Spalletti

Senza ombra di dubbio il profilo preferito della dirigenza e l'Aston Villa sembra possa aprire alla cessione definitiva. La squadra allenata da Unai Emery ha fissato la cifra precisa per arrivare alla conclusione dell'operazione. Salvo clamorosi colpi di scena serviranno circa 10 milioni di euro più bonus per convincere l'argentino ad approdare in Italia ed indossare la casacca del club bianconero. Adesso non possiamo fare altro che passare alle alternative anche se al momento partono nettamente alle spalle di un calciatore come quello protagonista attualmente al Mondiale con la maglia dell'Argentina.

Le possibili alternative

Il nome che potrebbe prendere quota in caso non dovesse andare in porto la trattativa annunciata da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere quello di. L'estremo difensore dell'Atletico Madrid è disposto ad iniziare una nuova avventura, anche se la situazione è tutt'altro che semplice ma i buoni rapporti tra i Colchoneros e la società di Torino potrebbe favorire per trovare una quadra. Non resta che cercare di capire se andrà in porto l'affare Martinez e solo di conseguenza vedere come si muoverà una Vecchia Signora che ha voglia di tornare grande.