Mercato Juve / Allegri scatenato: dopo Di Maria, vuole altri 5 (grandi) colpi

In questo momento in molti, tra tifosi ed addetti ai lavori, stanno criticando il mercato della Juve. C'è impazienza, si vogliono subito certezze e meno chiacchiere. Un pensiero condivisibile, soprattutto dopo alcune stagioni deludenti. Ma bisogna anche attenersi alla realtà dei fatti, che in effetti non ci racconta una situazione così tanto disastrosa. Anzi. Innanzi tutto, la Juventus ha già chiuso il colpaccio Paul Pogba. Non certo una sciocchezza, insomma.