Sono tanti i nomi in entrata e in uscita dalla Juventus, ma Spalletti sembra aver scelto i suoi punti fermi da cui ripartire.
Yildiz, il talento su cui costruire il futuro
La nuova Juventus di Luciano Spalletti ripartirà da alcune certezze. In un'estate che potrebbe portare molti cambiamenti, ci sono tre giocatori destinati a rappresentare le fondamenta del nuovo progetto. Il primo nome è quello di Kenan Yildiz, considerato il simbolo del futuro bianconero. Il numero 10 è la stella su cui la società vuole costruire il rilancio. Per questo motivo, eventuali interessamenti di club come Real Madrid o Arsenal non sembrano destinati a modificare i piani della dirigenza. Yildiz è ritenuto incedibile e rappresenta il volto della Juventus che verrà. Anche dal punto di vista tattico non esistono dubbi. Spalletti vuole continuare a utilizzarlo sulla fascia sinistra. È da quella posizione che il turco riesce a esprimere al meglio la sua fantasia. Partendo largo, può rientrare sul destro e creare superiorità negli ultimi metri. Il tecnico apprezza anche la sua disponibilità in fase difensiva. Il sacrificio e la partecipazione senza palla sono aspetti che Spalletti considera fondamentali. Yildiz ha dimostrato di possedere personalità e spirito di squadra, caratteristiche indispensabili per diventare un leader.
Locatelli è il leader della nuova Juventus
Se Yildiz rappresenta il talento, Manuel Locatelli incarna l'anima della squadra. Il capitano è uno dei punti di riferimento dello spogliatoio e uno degli uomini più apprezzati dall'allenatore. Durante le ultime stagioni non si è mai tirato indietro nei momenti difficili. La sua continuità e il suo senso di appartenenza hanno rafforzato il suo ruolo all'interno del gruppo. Spalletti lo considera il metronomo della squadra, capace di gestire i ritmi e mantenere lucidità anche nelle situazioni più complicate. L'allenatore vuole una squadra con una forte identità italiana e vede in Locatelli uno dei principali interpreti di questo concetto. Nel nuovo 4-2-3-1, il centrocampista sarà ancora il perno della manovra. Dal mercato è atteso un elemento dinamico che possa completare il reparto e affiancarlo.
McKennie resta la risorsa più preziosa
Il terzo pilastro della nuova Juventus è Weston McKennie. L'americano ha conquistato la fiducia di Spalletti grazie alla sua straordinaria duttilità. Negli ultimi mesi è stato impiegato praticamente in ogni posizione, dimostrando sempre disponibilità e spirito di sacrificio. Il tecnico considera il centrocampista una risorsa fondamentale. McKennie garantisce intensità, inserimenti e una grande capacità di adattamento. Per questo motivo continuerà a essere uno degli uomini chiave della squadra. L'idea è quella di utilizzarlo stabilmente a centrocampo, limitando gli impieghi sulle fasce alle sole situazioni di emergenza. La sua capacità di leggere gli spazi e arrivare in area avversaria rappresenta una qualità preziosa. Talento, leadership e versatilità. La Juventus del futuro ripartirà da Yildiz, Locatelli e McKennie, tre uomini destinati a guidare il nuovo ciclo targato Spalletti.
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