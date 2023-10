Cagni: “L’obiettivo della Juve è la qualificazione in Champions”

Gigi Cagni, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Come dico sempre, aspetto un po’ di partite per dare giudizi sul campionato e le squadre. Ad oggi gli organici importanti li hanno Inter, Napoli e Milan. E sono loro che si lotteranno lo scudetto. La Juve è terza con merito e, se a gennaio migliorerà il suo organico, non avendo le coppe, è giusto che lotti per un posto in Champions League. Per i bianconeri, per come sono oggi, raggiungere la qualificazione in Champions sarebbe un grande risultato.