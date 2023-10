Orlando: “In Milan-Juventus saranno i rossoneri a fare la partita”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Udogie? Tanta roba. Può fare un percorso importante. Maldini è inarrivabile, come livello, però questo ragazzo ha tutte le qualità. E' un giocatore moderno, con fisico, coraggio. A Wembley è stata la sua miglior prestazione. Come terzini per il futuro siamo messi bene. Se non si perde con la testa, è un grande giocatore.