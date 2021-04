Bucchioni: “Pirlo? Primo tempo da ritiro del patentino”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti, tra cui la stagione della Juventus e la partita contro la Fiorentina di ieri. Queste le sue parole: "Atalanta? Lo diciamo da mesi che è la squadra più in forma e che gioca meglio. Ormai sta arrivando a una maturità tale in cui sa gestirsi. Vorrei che non vendesse nessuno e immettesse giocatori già pronti per formare una rosa da Scudetto. Se deve essere più preoccupata la Juventus o il Milan per la zona Champions? Domani è una giornata cruciale. Se il Milan fa risultato, deve preoccuparsi la Juve. E' vero che c'è lo scontro diretto, ma la Juve se la vedrà poi con l'Inter, che non regalerà nulla. Il Milan ultimamente non ha retto più di un tempo. Se ritrova le energie, può farcela. Meriterebbe un posto in Champions la squadra rossonera. Juventus? Come si fa a giocare con tre difensori centrali contro una Fiorentina che gioca con una sola punta? Hai regalato un centrocampista per un tempo. La prima frazione è da ritiro del patentino per Pirlo. Non ha mai visto giocare la Fiorentina a questo punto".