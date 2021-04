Morata: “L’atteggiamento del secondo tempo è quello che serve. Futuro? Rimarrei qui, ma…”

Le parole del centravanti spagnolo

Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Morata ha analizzato il pareggio della sua Juve contro la Fiorentina: "Gol? Alla fine nessuno si ricorda come li fai se non ti portano alla vittoria. Potevamo farne altri, però penso che l'atteggiamento sia stato corretto e che questo atteggiamento ci farà vincere le prossime gare. Io imprescindibile? Non mi piace andare a casa con un pareggio, è un anno difficile, ringrazio per le parole ma l'unica cosa che conta è portare il risultato a casa e quest' anno è complicato. Abbiamo passat tante difficoltà, ma prendiamo il lato positivo: abbiamo fatto grandi gare con grandi squadre, quando giochiamo da Juve è difficile perdere. Nel secondo tempo abbiamo giocato così e non abbiamo perso, dobbiamo mettercelo in testa per le prossime partite. Futuro alla Juve? Io sono un calciatore e devo dare il massimo finchè sto qui. Tutti sanno che starei qui a vita, ma il calcio è un business e a volta non abbiamo possibilità di scegliere. Sono contento, c'è una finale ancora da vincere e puntare a quello. Non pensiamo ad altro. Real o Chelsea? Mi cambia poco chi andrà in finale con tutto il rispetto. Ho altro per la testa, brucia vedere ogni partita di Champions perchè dovremmo stare lì".