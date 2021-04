Moggi: “Agnelli resta ed arriverà in Champions quest’anno. Sulla Superlega…”

L'ex amministratore delegato della Juventus ha parlato

TORINO - Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com di vari argomenti tra cui la stagione della Juventus e lo scioglimento della Superlega. Queste le sue parole: "Per parlare di Superlega bisogna parlare degli effetti di essa. Io credo che quello che hanno fatto i club sia una recita sbagliata nei modi che però ha portato a una giusta condizione. Ad esempio, la questione del Mondiale in Qatar è ingiusta. L'operazione è stata gestita male, ma darà benefici al calcio, alle grandi, alle piccole e a chi non ha capito niente, insultando chi ha portato avanti il discorso. Quando sento che Klopp si dice contrario alla Superlega mi sembra assurdo. Ci vorrebbe un po' di rispetto e capacità di stare zitti rispetto a quelli che guadagnano poco. Fa il picconatore senza motivo, poteva andare dalla società e ridursi lo stipendio. E' la fiera dell'ipocrisia".