Brambilla: "Abbiamo fatto un bel campionato, ora nei playoff..."

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dei playoff.

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “È stata una buona settimana: abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che mentale. I ragazzi sono in ottima forma, abbiamo terminato questo campionato in crescendo e siamo pronti per giocare una partita di questo livello. Siamo consapevoli di aver fatto un bel campionato: siamo migliorati costantemente, siamo maturati e ce la siamo giocata con tutte le squadre che abbiamo affrontato. Arriviamo nelle condizioni ottimali per disputare questa gara”.

Sui playoff

"Adesso abbiamo questa sfida a eliminazione diretta dove è normale che la nostra spensieratezza – il nostro modo di giocare con la testa libera da qualsiasi pensiero – può essere la nostra arma in più rispetto a squadre che hanno invece la pressione di provare a vincere questi playoff. Il Benevento è una squadra che per diverso tempo è stata in testa alla classifica prima di aver avuto un calo e ora si gioca tutto. Il nostro approccio deve essere sin da subito aggressivo, deve essere quello di una squadra che cerca il successo. Detto questo però la partita non va vinta nel primo tempo, ma nei 90 minuti. Dunque dobbiamo giocare con equilibrio, come abbiamo fatto tutte le altre fino a oggi. Sappiamo che dobbiamo andare a vincere su un campo difficile contro una squadra forte e quindi sarà una partita tosta. Però siamo pronti a giocarcela".