Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: McKennie ancora dal 1′

La Juventus sfida il Bologna ina una partita decisiva per la corsa Champions. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nella trentacinquesima giornata di Serie A, la Juventus sfida il Bologna in una partita decisiva per la corsa Champions. Infatti, le due squadre sono distanti soltanto un punto, con i bianconeri che hanno una lunghezza di vantaggio sui felsinei. Gli ospiti arrivano dalla vittoria contro il Monza della scorsa settimana, e si presentano con qualche cambio. In porta c’è ancora Di Gregorio, con Kalulu, Veiga e Savona in difesa. A centrocampo rientra Weah, che sarà affiancato da Locatelli, Thuram e Cambiaso nella linea a quattro. Sulla trequarti, per ovviare alle assenze di Yildiz e Koopmeiners, ci sarà McKennie con Nico, dietro a Kolo Muani. Dalla panchina Conceicao e Mbangula. I padroni di casa, invece, schierano la formazione-tipo: Skorupski in porta, Calabria e Beukema in difesa, Freuler e Ferguson a centrocampo, con qualche metro più avanti Orsolini, Odgaard e Dominguez, con Dallinga come prima punta.

Le formazioni ufficiali

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

JUVENTUS(3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico, McKennie; Kolo Muani. All. Tudor