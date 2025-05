Verso Bologna-Juve, lo stato di forma delle due squadre

In vista della sfida contro il Bologna la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sullo stato di forma delle due squadre:

Il Bologna arriva da due clean sheets di fila in campionato e non ne colleziona tre consecutivi in Serie A da marzo-aprile 2024 (serie di quattro in quel caso).

Il Bologna è la squadra che ha ottenuto più punti in casa in Serie A da inizio 2025: ben 23, frutto di sette vittorie e due pareggi in nove gare disputate al Dall’Ara.

Il Bologna nelle ultime 21 partite casalinghe di Serie A ha perso una sola volta (2-3 con l’Hellas Verona il 30 dicembre 2024) e nelle ultime otto gare al Dall’Ara in campionato ha ottenuto sette vittorie e un pareggio.

Il Bologna ha guadagnato 61 punti in 34 partite di questa Serie A, due in meno rispetto allo stesso punto della passata stagione (63). Ottenendo il successo contro la Juventus, però, i rossoblù hanno l’opportunità di eguagliare il proprio primato nel massimo campionato dopo 35 partite nell’era dei tre punti a vittoria (64 punti nella passata stagione). Juve, le statistiche verso il Bologna

Considerando solo il 2025, il Bologna sarebbe 2° in classifica con 33 punti (alla pari del Napoli), dietro solo alla Roma (40); nell’anno solare, inoltre, nessuna formazione ha segnato più gol dei felsinei in Serie A (27, come l’Inter, il Napoli e il Milan).

La Juventus, che ha battuto il Monza nell’ultimo turno, non ottiene due successi di fila in Serie A dalla striscia di cinque tra febbraio e marzo; i bianconeri hanno raccolto soltanto un punto (1N, 2P) nelle ultime tre gare in trasferta di campionato e non restano per quattro match di fila senza vincere fuori casa dal finale dello scorso torneo (serie di otto in quel caso).

La Juventus ha ottenuto 62 punti finora, il risultato più basso per i bianconeri dopo le prime 34 partite di un torneo di Serie A dal 2010/11 (53 in quel caso); i bianconeri però – escluso il 2022/23 in cui ci fu una penalizzazione – hanno sempre chiuso nelle prime quattro posizione della classifica finale quando hanno superato i 60 punti a questo punto del torneo nell’era dei tre punti a vittoria.

La Juventus ha raccolto appena un punto e segnato appena un gol nelle ultime tre trasferte di Serie A (1N, 2P) e in questo campionato non è mai rimasta quattro gare fuori casa consecutive senza vincere.