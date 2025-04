Juve, ora è ufficiale: Milik rinnova fino al 2027

La Juve ha ufficializzato il innovo di contratto di Milik fino al 2027: cosa c'è dietro alla mossa del club bianconero

Nonostante in questa stagione non abbia mai giocato, fermato da una serie infinita di problemi fisici, la Juve ha deciso di rinnovare il contratto di Milik. Ecco il comunicato: “Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027. L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus”. Ma cosa c’è dietro a questa scelta?

Juve, rinnovo Milik: ecco perchè

Partiamo da un tecnicismo: il comunicato non parla di rinnovo ma di prolungamento, in quanto il polacco ha spalmato l'ultimo anno di contratto in due anni. In pratica percepirà la stessa cifra ma nel doppio del tempo, con un risparmio anche dal punto di vista economico per le casse del club. Avendo poi ancora due anni di contratto e non più uno, Milik la prossima estate potrà essere mandato in prestito. Trovare una squadra interessata a lui dopo uno stop così lungo sarà particolarmente complesso, certo, ma almeno ora sarà possibile farlo. Prima non lo era. Il rinnovo non implica quindi una permanenza ma l'esatto opposto: il suo destino è sempre più lontano da Torino.