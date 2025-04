Paniz: “Juve? Il cambio allenatore è stato giusto”

Maurizio Paniz, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del cambio di allenatore dei bianconeri.

Maurizio Paniz, avvocato, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Il cambio di allenatore è giusto e io l’avevo previsto. Motta era inadeguato per il mondo bianconero. Il rischio di precipitare è stato elevato, per fortuna i vertici societari sono intervenuti, ingaggiando Tudor. Il tecnico croato in questo momento fa ciò che può, il gruppo mi pare sia compromessi come atteggiamenti, mancano solidità e maturità, sono due elementi senza i quali non si possono ottenere risultati importanti”.

Sulla Juve

"La Juve è in un limbo, tra necessità di andare in Champions League e la realtà Parma è stata una sconfitta significativa e contro il Monza, pur vincendo, non ci sono stati segnali di grande svolta. La squadra secondo me ora non ha le carte in regola per tornare ai livelli di un tempo. Ci sono le colpe di Giuntoli nella costruzione della squadra, prima di giocatori, servono uomini. Tudor conosce l'ambiente, ma credo serva un top allenatore a livello mondiale".