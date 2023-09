Beukema ritorna al match con la Juventus: “Dovevamo vincere”

Contro il Milan meritavamo di più, contro la Juventus meritavamo di vincere. Ovviamente non devi sottovalutare le altre: Verona, Cagliari o qualsiasi altra squadra.

Il mister Thiago Motta? Mi dà molta fiducia e questo è importante per me. Penso sia anche una conferma che è contento di me. Parlo molto con lui della tattica, di cosa posso migliorare. Sì, penso che Thiago sia contento. Anzi, lo spero. Ma siamo solo all’inizio".