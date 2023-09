Allegri: “Sarà importante uscire da Sassuolo con i tre punti”

Il tecnico bianconero presenta la sfida contro il Sassuolo in programma nella giornata di domani a Reggio Emilia

La Juventus scenderà in campo domani contro il Sassuolo nella partita valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

SASSUOLO - "I questo momento dobbiamo alzare Lee antenne perché c è troppa euforia che ci toglie attenzione. Siamo alla quinta di campionato, contro il Sassuolo sono sempre state partite combattute. Vengono dalla sconfitta di Frosinone, troveremo un ambiente ed una squadra tosti. Ci sarà bisogna di una partita tosta e di grande attenzione e tecnica: uscire da Sassuolo con una vittoria sarebbe importante".

ATTACCO - "Vlahovic e Chiesa hanno fatto un giorno di differenziato ma sono a completa disposizione".

ROTAZIONI - "Martedì abbiamo un altra partita, cosa che capiterà poco questa stagione, quindi intanto pensiamo a domani,. poi penseremo a martedì. Stanno tutti bene, soprattutto in attacco: Yildiz andrà a giocare in Next Gen domani mentre Huijsen entrerà a far parte della rosa in maniera permanente per l'infortunio di Alex Sandro".

CHAMPIONS - "L'anno prossimo la Juventus dovrà giocarla e dobbiamo impegnarci per arrivarci. Puntiamo ai primi 4 posti, bidona farei un passo alla volta senza avere grossi sbalzi di umore. Bisogna rimanere in equilibrio".

PERCORSO - "La strada sarà giusta se raggiungiamo il nostro obiettivo. La squadra è giovane, dobbiamo lavorare e abbiamo tempo per farlo, ma ci saranno momenti in cui faremo partite meno belle ma dovremo comunque fare risultato, e dovremo essere bravi a farlo".

GIOCO - "È una questione di rosa: abbiamo perso in esperienza ma abbiamo acquistato in entusiasmo e dinamismo: bisogna lavorare e sapere che dobbiamo correre più degli altri. Dobbiamo cercare risultati per crescere in autostima e per raggiungere le prime posizioni. Ma entusiasmo ed euforia vanno tenuti a bada sennò ci si fa male: la troppa positività delle cose abbassa l'energia, quindi pensiamo a vincere domani".

GIOVANI - "Tutti hanno responsabilità: quando si gioca alla Juventus si deve crescere più in fretta, ma sappiamo anche che dai giovani ci si possono aspettare errori, e non bisogna attaccarli subito quando li commettono. La nostra è una fase di crescita".

MAGNANELLI - "Francesco è un ragazzo molto bravo, ma tutto lo staff è molto valido, tra nuovi e chi sta con me da anni. Sono molto contento di quelli che ho, ragazzi giovani che hanno la possibilità di lavorare alla Juventus, che se un giorno vorranno intraprendere la carriera da allenatore mi renderebbero orgoglioso. C'è un buon gruppo di lavoro e un buono spirito all'interno della Continassa, ma anche questo non deve farci pensare che in quattro partite abbiamo risolto tutti i problemi. Dobbiamo vincere più partite possibili per arrivare all'obiettivo; domani ne abbiamo una, poi la metteremo da parte e penseremo a martedì".

STIMOLI - "Dobbiamo desiderare di poter entrare nelle prime quattro, di vincere le partite e di giocare bene: le cose desiderate ti stimolano di più. Vincere domani ci consentirebbe di prendere punti che ci avvicinerebbero alla quota per entrare nella Champions: i campionati non si vincono o perdono per una patita così presto, ne mancano 34 quindi bisogna lavorare e farlo bene".

FAGIOLI - "Può giocare anche davanti la difesa ma ci va provato. Come dissi nel 2017, quando in preparazione giocò la prima partita contro il Real, dissi che era una mezz'ala di regia, e così è".

MATURAZIONE - "La forza di una squadra è quella di avere equilibrio, perchè i risultati si ottengono, secondo me, con l'equilibrio. Una vittoria non ci deve spostare, perché siamo alla quinta giornata, e così non lo devono fare un pareggio o una sconfitta. Bisogna continuare a lavorare. Ci sono squadre più attrezzate di noi e noi dobbiamo combatterci con voglia e determinazione: poi se a fine anno saremo primi o dove saremo, capiremo quanto siamo cresciuti. Per come è strutturata e per l'età che ha, questa squadra ha un grande futuro, e questo è già un risultato importante. Se quest'anno poi arrivassimo nelle prime quattro, dopo un cambio generazionale che abbiamo fatto, con i giocatori di esperienza che sono andati via, la Juventus l'anno prossimo avrà più introiti e continuerà il suo percorso di crescita con la Champions: questa rosa nei prossimi anni potrà togliersi soddisfazioni, per questo tocca non volare in alto e rimanere con i piedi per terra".

BERARDI - "Nel mercato ci sono state varie trattative, abbiamo deciso di rimanere a lavorare con questo gruppo. Domani dovremo essere bravi a limitarlo".

NAZIONALE - "La visita di Spalletti è stata un piacere, perché noi siamo sempre a disposizione per mettere i giocatori che il CT convocherà nelle migliori condizioni".

MCKENNIE - "Sta bene nonostante una botta, Weah è un buon cambio: sta conoscendo il campionato e si sta inserendo".

SPORT - "Io faccio parte da anni anche di Sport e Salute, credo che i ragazzi giovani vadano educati nel fare sport e nella loro alimentazione. I dati parano chiaro, lo sport da disciplina e aiuta i ragazzi a crescere e ad educarli. L'inserimento dello sport nella Costituzione è un passo importante".

