Thiago Motta e il retroscena su Buffon: “Mi mise le mani al collo…”

Thiago Motta , allenatore del Bologna , ha detto la sua a DAZN, parlando anche del rapport con Buffon , leggenda della Juve . Ecco le sue parole: "Vero che mi difese dalle critiche dei giornalisti quando mi rompevano le scatole ai tempi della Nazionale. Però qualche anno prima mi prese per il collo durante un Barcellona-Juventus in Champions League.

Il primo tempo è stato complicato, non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco per la loro grande pressione. La ripresa invece è stata dominata, forse siamo un po’ mancati nell’ultimo passaggio e nelle scelte in quella zona di campo.