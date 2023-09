Bellinazzo: “Complicato chiedere il risarcimento per la Juventus”

Questo infanga dei profili e fa sì che non ci sia rispetto per chi fa le indagini e per chi è indagato. A volte chi indaga si fa prendere dall’ansia della notorietà.

Ci sono spesso rapporti strani tra chi indaga e giornalisti: non in questo caso, parlo in generale. Per la giustizia sportiva, con il patteggiamento la Juve ha accettato la legittimità dell’inchiesta complicato poi chiedere il risarcimento se gli indagati fossero riconosciuti innocenti".