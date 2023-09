Calciomercato, la Juve ha deciso: ecco chi arriva se salta Pogba

La Juventus sta lavorando da tempo per pianificare il futuro del centrocampo bianconero: ecco le ultime dal mercato

La Juventus sta combattendo da troppo tempo con la questione legata ai frequenti infortuni di Pogba. Questo, è un dato di fatto. Per quanto il calciatore stia spingendo al massimo per essere a disposizione della Juve, le questioni fisiche lo stanno mettendo in difficoltà e allo stesso tempo, quindi, anche i bianconeri ci rimettono potendo contare - purtroppo - su un calciatore in meno in mezzo al campo. Anche per questa ragione, la dirigenza sta facendo diverse valutazioni rispetto a quelli che potrebbero essere i nomi che nell'immediato, piuttosto che in futuro, potrebbero prendere il suo posto. La Gazzetta dello Sport ha svelato quelle che sarebbero le strategie di Giuntoli in questo senso, proprio per provare a guardare oltre Pogba.

Strategia numero uno: la cantera della Juventus — Secondo la Gazzetta, la prima strategia da mettere in atto da parte della Juventus è rappresentata dalla cantera Juventina. Verranno infatti tenuti sott'occhio calciatori come Yildiz, Huijsen e Nonge. Sono nomi che devono ancora mostrare tutto il loro potenziale ma è ovvio che se da qui a qualche mese dovessero esserci dei grossi miglioramenti, allora, la Juventus ne terrà conto. Altrimenti, la Juve - come scoprirete qui sotto - sta lavorando anche su altre 3 nomi.

Il primo nome per sostituire Pogba — I continui problemi di Pogba stanno spingendo la Juventus, tuttavia, anche a valutare una soluzione che possa essere immediata. Per questa ragione la Juventus sta valutando in maniera significativa il nome che porta ad Habib Diarra. Un calciatore dal potenziale enorme che piace tantissimo. Costa circa 20 milioni di euro e la Juventus lo segue da vicino da tempo. Giuntoli non ha ancora affondato il colpo ma indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello sport svelano che se fosse stato venduto Pogba, lui sarebbe stato il colpo numero uno. Detto ciò, ci sono anche altri due nomi su cui la Juve avrebbe posato lo sguardo.

La Juve valuta anche un colpo da 30 milioni di euro — Il secondo nome che la Juventus avrebbe messo nel mirino è quello che porta a Koné del Borussia M. Lui è quello che - tra i vari profili - sarebbe il più pronto in assoluto. Ha una struttura fisica molto importante e la posizione in cui si esprime al meglio è quella di giocatore davamti alla difesa. Il suo problema più grande? In questo momento sarebbe il costo del cartellino, superiore ai 30 milioni di euro. Su di lui, ci sono anche gli occhi di altri club come il Bayern Monaco. E allora, chiudiamo con l'ultimo nome che la Juventus starebbe seguendo.

La Juventus non molla neanche lui... — Ultimo ma non ultimo sul taccuino della Juventus, ci sarebbe il nome di Kamara del Borussia Dortmund. La Juventus aveva presentato un'offerta con il prestito con diritto di riscatto, qualche settimana fa. Il club tedesco non era convinto: volevano monetizzare subito. La Juve, allora, ha rimandato l'operazione. E' un classe 2004, un calciatore che secondo gli esperti potrebbe esplodere in un campionato come quello Italiano. Per questo, con i soldi della Champions League (obiettivo che la Juve deve raggiungere) potrebbe esserci l'assalto definito la prossima estate. E proprio parlando di calciomercato della Juventus, attenzione: Allegri è scatenato, ecco chi vuole comprare per l'anno prossimo<<<

