Calciomercato Juventus / Vlahovic, Rabiot, Chiesa: arrivano news pesanti

La Juventus guarda già verso il futuro. Giuntoli è arrivato in bianconero dopo aver risolto alcune problematiche che lo stavano trattenendo a Napoli e per questa ragione, in queste ore, si sente parlare molto del calciomercato della Juve. Direte voi: qual è il nesso? Ve lo spieghiamo subito.

Il tempo materiale per pianificare un'estate clamorosa sotto il punto di vista legato al calciomercato non c'è sicuramente stato. E per questa ragione, adesso, può essere il momento buono per andare a lavorare su quel che riguarda la Juventus del futuro. Alla prossima sessione di mercato, in realtà, non è che manchi moltissimo. Per questo, Giuntoli sa bene che non vuole arrivare a gennaio impreparato e per questo, da qui alle prossime settimane, qualcosa di piuttosto importante potrebbe muoversi.