Beccantini: “Bologna-Juventus spareggio dai ritmi isterici”

Roberto Beccantini ha analizzato la sfida tra Bologna e Juventus: per il giornalista, l'incontro sarebbe stato giocato con la giusta intensità

Tramite il suo sito internet beckisback.it, Roberto Beccantini ha analizzato la partita di Serie A tra Bologna e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Era uno spareggio, e come tale l’hanno giocato. A ritmi così isterici che i piedi hanno faticato a reggerne lo strascico. Mai, o quasi mai, un pit-stop. Sempre a tavoletta. E alla fine: 1-1. In vantaggio, la Juventus, già al 9’ con Thuram: complice una spanciata di Skorupski. Il pari del Bologna al 54’, in mischia, con Freuler e carambola di Veiga“.

Beccantini: “Juventus decimata. Tudor mordi e fuggi”

Il giornalista ha proseguito: "In mezzo, l'aggressività di Italiano, il mordi e fuggi di Tudor, un forte sospetto di rigore su Freuler (di McKennie), un arbitraggio (diritti e «Doveri») che lasciava allegramente menare e volleare (Savona). Ma anche una suola di Cambiaso in fuorigioco (citofonare Mkhitaryan): sarebbe stato lo 0-2. E una scivolatona di Alberto Costa al momento dello sparo, in piena bolgia: sarebbe stato l'1-2. La Juventus era decimata, letteralmente, e nelle ripresa ha perso persino Cambiaso. Il Bologna aveva i suoi, di infortunati, da Holm a Ndoye, e, come sempre, ha vomitato pressing da ogni poro. Non all'inizio, però, quando era stato Thuram, il migliore, a rubargli l'idea. In compenso, alla distanza, Cambiaghi, Ferguson (vicino al 2-1 nel finale), Orsolini e Freuler (ma non Odgaard) hanno condotto la trama sulle sequenze preferite: la garra, i corpo a corpo, le folate sulle fasce".