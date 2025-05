Juve, Di Livio: “Il pareggio contro il Bologna è positivo”

Angelo Di Livio è ritornato sul pareggio della Juve contro il Bologna: per l'ex bianconero, il risultato andrebbe considerato positivamente

Intervistato per TJ, Angelo Di Livio è ritornato sulla prova della Juventus contro il Bologna. Ecco le sue parole: “A Bologna, in questo momento, è difficile per tutti, è una squadra che in campionato ha perso in casa soltanto una volta contro il Verona. Un pareggio ottenuto in quella maniera è sempre positivo, è chiaro che dopo il vantaggio ci aspettavamo qualcosa in più però il Bologna è stato coriaceo fino alla fine. Può andare anche bene così”.

Di Livio: “La Juve deve giocare per vincere contro la Lazio”

Inoltre, sulla prossima sfida contro la Lazio, l'ex bianconero ha aggiunto: "La partita dell'Olimpico vale l'intera stagione, la Juve dovrà far vedere molto di più di quanto fatto vedere a Bologna. Contro un avversario di qualità ci vorrà una prestazione intelligente, equilibrata e giusta. Vista la defezione di Cambiaso, speriamo che Tudor possa recuperare quei due o tre giocatori indisponibili in modo così da avere più armi a disposizione da utilizzare. Nel prossimo week-end ci saranno degli scontri diretti piuttosto importanti, per cui potrebbe esserci più chiarezza in tal senso. La Fiorentina, dopo il k.o. dell'Olimpico, la vedo un po' fuori, mentre Lazio, Roma e Bologna per forza di cose sono lì a giocarsi le stesse chance Champions della Juventus. I bianconeri dovranno guardare soltanto loro stessi, contro i biancocelesti sarà importante giocare da Juve per vincere".