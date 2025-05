Juventus, le statistiche del match con il Bologna

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con il Bologna.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha pareggiato 15 partite in questo campionato e solamente in due occasioni ha concluso un singolo torneo di Serie A impattando più incontri: 17 nel 1955/56 e 16 nel 1965/66 (15 anche nel 2011/12). Bologna e Juventus hanno pareggiato cinque match consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra il 1978 e il 1980. Khéphren Thuram (quattro gol, cinque assist) è il primo centrocampista centrale all’esordio sia con la maglia della Juventus che in Serie A a prendere parte ad almeno nove gol nel suo primo campionato disputato da Sami Khedira (nove – cinque gol e quattro assist nel 2015/16)”.

Le altre statistiche

"La Juventus (2N, 2P) non ha trovato il successo in almeno quattro trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dalle ultime otto gare esterne disputate nella passata stagione (2023/24). Khéphren Thuram ha segnato quattro gol in questo campionato, eguagliando il suo record di marcature in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (quattro anche con il Nizza in Ligue 1 nell'annata 2021/22). Khephren Thuram ha preso parte a una rete in una gara in trasferta in Serie A per la prima volta dal 28 settembre scorso (assist vs Genoa). Khephren Thuram ha preso parte a un gol in due incontri di fila (una rete e un assist) per la seconda volta nei cinque principali campionati europei dopo il gennaio 2022 (gol vs Nantes e Metz in Ligue 1 con la maglia del Nizza). 100a presenza in Serie A per Michele Di Gregorio (70 con il Monza e 30 con la Juventus)".