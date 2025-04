Barbosa: “I legali del Porto studiano come riportare Djalò alla Juve”

Nuno Barbosa ha parlato del difensore del Porto, in prestito dalla Juve, Tiago Djalò e degli sviluppi dopo le ultime vicende accadute

Intervistato per TJ, Nuno Barbosa, firma del giornale portoghese Record, ha parlato delle vicende legate al difensore della Juventus, Tiago Djalò, in prestito al Porto. Ecco le sue parole: “Il suo ritorno a Torino è una questione legale che il Porto sta studiando. In ogni caso, non giocherà più qui. Tiago Djaló era già stato colto in flagrante in diverse occasioni, al di fuori del coprifuoco imposto dalla società. Ad esempio, sempre di notte, si trovava in una discoteca di Madrid a Capodanno per festeggiare. Il momento peggiore risale, però, alla partita contro il Vitória SC, l’ultima in cui ha giocato nel Porto. Aveva l’opportunità di impedire all’attaccante avversario di segnare il gol del pareggio, ma lo ha lasciato correre verso la porta e segnare. Il club e i tifosi non hanno apprezzato la sua mancanza di altruismo e, da allora, non ha più giocato”.

Barbosa: “Ci sono le condizioni per un ritorno di Conceicao al Porto”

Inoltre, sulla situazione legata al prestito di Francisco Conceicao, il giornalista ha aggiunto: “Per quanto riguarda Francisco Conceição, credo che la Juventus non abbia ancora comunicato al Porto alcuna intenzione di acquistarlo. Ma è comprensibile, dato che al momento e fino al 15 giugno, la sua clausola rescissoria è fissata a 45 milioni di euro. Prima c’è da capire la volontà del giocatore. E poi cosa detta il mercato. Il consiglio di amministrazione Porto ritiene che ci siano le condizioni per tornare ora che Vítor Bruno non è più l’allenatore. In ogni caso, il club non rilascerà il giocatore per cifre inferiori alla clausola rescissoria”. Leggi anche le ultime news sul calciomercato della Juventus <<<