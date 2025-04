Calciomercato, la Juve del 2026 sarà fortissima: guardate che formazione!

Calciomercato Juventus, come cambierà tutto nel 2026

La Juventus del prossimo anno sarà decisamente diversa rispetto a quella di oggi. Ed è per questo motivo che in questi giorni non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere con un eventuale cambio di allenatore. Di questo, stiamo parlando anche su Juvenews.eu con Antonio Conte che per noi resta sempre e comunque il favorito. Nello specifico, però, oggi vogliamo parlarvi di come potrebbe diventare la rosa della Juve la prossima stagione immaginando alcuni colpi clamorosi che – davvero – Giuntoli potrebbe portare a termine. Noi abbiamo realizzato una carrellata di immagini, con i loro nomi ruolo per ruolo. Non perdiamo tempo e iniziamo subito dal primo nome – in porta – per poi guardarli tutti fino all’attacco: iniziamo <<<