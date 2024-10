Juve hai visto Djalò? Secondo gol consecutivo per il portoghese

Due gol consecutivi per Djalò con la maglia del Porto: il difensore portoghese è un rimpianto per la Juve?

Nel corso degli ultimi giorni del mercato estivo Tiago Djalò ha lasciato la Juve e si è trasferito in prestito secco al Porto. Il difensore portoghese, infatti, non era mai riuscito a trovare spazio a Torino e per questo la Vecchia Signora ha preferito mandarlo a farsi le ossa all’estero. In questo inizio di stagione il classe 2000 non è stato mai utilizzato in campionato ma nelle ultime due partite le sue prestazioni con la maglia del Porto sono state incredibili: dopo la rete nella Taca de Portugal, infatti, il difensore si è ripetuto anche in Europa League. Due presenze, due gol. Niente male. Al termine della partita contro l’Hoffenheim Djalò ha detto: “Sono molto felice. Ogni volta che tiro i calci d’angolo, penso di poter segnare. In queste due partite ci sono riuscito”.

Juve, rimpianto Djalò? Dopo l’infortunio di Bremer…

In estate sembrava che per Djalò non ci sarebbe mai stato spazio per lui alla Juve ma dopo il grave infortunio di Bremer le cose sono cambiate. Non a caso ora Giuntoli è alla ricerca di un difensore centrale ma purtroppo nessuno ha la sfera di cristallo. Il portoghese può essere considerato un rimpianto? Probabilmente no. La speranza è che trovi sempre più spazio al Porto, così da crescere e poterlo utilizzare (o vendere) la prossima stagione.