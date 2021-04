Ballardini: “Rovella diventerà un giocatore da Juve”

Le parole del tecnico del Genoa nel post gara

"La Juventus ha infilato tre reti al Genoa di Davide Ballardini. Per la dirigenza bianconera non era solo una partita di Campionato, ma anche un match in prospettiva marcato. Osservati speciali sono stati Scamacca, autore della rete del 2 a 1, e soprattutto Rovella. Il passaggio di quest’ultimo alla Vecchia Signora, infatti, sembra imminente. A parlare della questione è stato il tecnico dei liguri: “Abbiamo tanti giovani. Qualcuno, ad esempio Rovella, in certe situazioni deve essere meno ingenuo: temporeggiare, non farsi attaccare. Non ho dubbi che crescerà e diventerà un giocatore da Juve”.