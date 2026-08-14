È ormai tutto definito per il trasferimento di Jhon Lucumí alla Juventus. La trattativa con il Bologna si è chiusa sulla base di un’operazione complessiva da 20 milioni di euro, mentre gli ultimi scambi di documenti tra i due club sono in fase di completamento.

Il difensore colombiano, non convocato dal Bologna per l’amichevole contro il Brighton, è atteso domani a Torino per completare gli ultimi passaggi prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore bianconero.

Il programma è già stato stabilito: Lucumí arriverà in città nelle prime ore della giornata e si recherà al J Medical per sostenere le visite mediche e tutti gli accertamenti necessari per l’idoneità agonistica. Una volta superati i test, il classe 1998 raggiungerà la sede della Juventus per la firma del contratto, che lo legherà al club fino al 2030, con un’opzione a favore della società per prolungare l’accordo fino al 2031. L’ingaggio sarà da circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Lucumí, poi subito alla Continassa

Con visite e firma si completerà l’iter del trasferimento. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’obiettivo della Juventus è permettere al nuovo difensore di raggiungere rapidamente la Continassa e iniziare a lavorare con il gruppo a disposizione di Luciano Spalletti.

Il colombiano sarà chiamato a inserirsi fin da subito nei meccanismi della nuova difesa, così da prendere confidenza con i compagni e con le idee del tecnico in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

Domani, dunque, sarà il giorno di Lucumì: visite mediche, firma e primi passi da nuovo giocatore della Juventus.