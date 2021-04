Top e flop Juventus-Genoa 3-1: Kulusevski in ripresa, Ronaldo mai in partita

Il migliore e il peggiore del match

Dopo il successo per 2-1 ottenuto in settimana sul Napoli, la Juventus ottiene la sua seconda vittoria interna consecutiva superando per 3-1 il Genoa. A segno, per i bianconeri, sono andati Dejan Kulusevski e Alvaro Morata nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa Weston McKennie ha chiuso i conti dopo il momentano 2-1 realizzato da Gianluca Scamacca. Partita dai due volti per la squadra di Andrea Pirlo, che nel primo tempo domina in lungo e in largo, mentre nella ripresa, fino alla rete del centrocampista statunitense, balla di fronte all'intraprendenza della squadra ospite. Migliore in campo Kulusevski, in netta ripresa dopo la brutta partita con il Toro di settimana scorsa, mentre il peggiore è stato Cristiano Ronaldo: