Juve-Genoa, le formazioni ufficiali: c’è Morata dal primo minuto

Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre

Dopo la brillante vittoria ottenuta contro il Napoli nella gara di recupero, in casa Juve sembra essere tronato l'entusiasmo di un tempo. Ma bisognerà restare con i piedi per terra e continuare a lavorare sodo se si vuole perseverare nell'obiettivo Champions perche in piu di un occasione, quest'anno i bianconeri hanno faticato anche dopo alcune partite giocate a grandi livelli. Proprio per questo bisognerà evitare un ulteriore calo di concentrazione e assicurarsi i 3 punti che sono di vitale importanza ai fini della classifica. Per farlo bisognerà battere il Genoa di Ballerini, reduce da un ottimo filotto di prestazioni positive che, hanno fortemente risollevato il Grifone dalla lotta salvezza. Juve che ripartirà dal ritrovato Dybala, andato in gol proprio nella gara di andata, quando gli uomini di Pirlo si imposero per 1-3 a Marassi grazie alle reti dell'argentino appunto, e dalla doppietta di Cristiano Ronaldo. Ma per vederlo in campo bisognerà attendere almeno il secondo tempo perchè anche in questa occasione Morata è prevalso sulla Joya e di conseguenza, partirà dal primo minuto.