La Juventus torna a guardare con attenzione in casa Atletico Madrid. Tra le piste da monitorare per l’attacco bianconero, infatti, resta quella che porta ad Alexander Sørloth, centravanti norvegese già seguito con grande interesse dalla dirigenza juventina nei mesi scorsi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome del classe 1995 potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane. A inizio sessione la Juventus aveva lavorato con insistenza sul suo profilo, prima di concentrare le proprie energie sul ritorno di Randal Kolo Muani, diventato la priorità per il reparto offensivo.

Juventus, Sørloth piace a Spalletti

Sørloth rappresenta un profilo particolarmente gradito a Luciano Spalletti per le sue caratteristiche. L'attaccante dell'Atletico Madrid garantisce fisicità, presenza nell'area di rigore e capacità di attaccare la profondità. A questo si aggiunge la sua abilità nel gioco aereo e nel difendere il pallone, qualità preziose per una squadra che ha bisogno di un riferimento offensivo capace anche di far salire il reparto.

Il tecnico toscano ne apprezza inoltre l'atletismo e la disponibilità al sacrificio tattico. Un elemento che potrebbe integrarsi bene con gli altri giocatori offensivi presenti nella rosa bianconera.

Serve prima una cessione

La strada che conduce a Sørloth, però, resta legata soprattutto a una questione economica. Prima di poter presentare un'offerta concreta all'Atletico Madrid, la Juventus avrebbe infatti bisogno di cedere Jonathan David.

La partenza dell'attaccante canadese consentirebbe al club bianconero di liberare spazio nel monte ingaggi e, soprattutto, di ottenere risorse importanti da reinvestire sul mercato.

Il futuro di Sørloth resta dunque da monitorare: qualora la Juventus riuscisse a concretizzare l'uscita di David, la pista per il centravanti norvegese potrebbe tornare improvvisamente d'attualità e aprire nuovi scenari per l'attacco di Spalletti.