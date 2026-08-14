È ufficialmente tempo di segnare in agenda i prossimi appuntamenti europei della Juventus Women. Le bianconere si preparano infatti ad affrontare il St. Pölten nel terzo e ultimo turno preliminare della UEFA Women’s Champions League, sfida decisiva per proseguire il cammino nella massima competizione europea.

Il confronto con la formazione austriaca era già stato definito dal sorteggio dei giorni scorsi, mentre ora sono stati ufficializzati anche date e orari delle due gare.

La Juventus Women scenderà in campo per la gara d’andata in trasferta, sul campo del St. Pölten, mercoledì 26 agosto alle ore 20:45. Una sfida subito importante per le bianconere, chiamate a ottenere un risultato positivo in vista del match decisivo all’Allianz Stadium.

Il ritorno è infatti in programma mercoledì 2 settembre alle ore 20:30, quando sarà la Juventus a ospitare il St. Pölten. Saranno dunque 180 minuti fondamentali per la squadra bianconera, con in palio l’accesso alla fase successiva della competizione.

UEFA Women’s Champions League – Terzo turno preliminare

ANDATA St. Pölten-Juventus Mercoledì 26 agosto Ore 20:45

RITORNO Juventus-St. Pölten Mercoledì 2 settembre Ore 20:30

Due appuntamenti da non perdere per la Juventus Women, pronta a giocarsi fino in fondo il passaggio del turno e a dare continuità al proprio percorso europeo.