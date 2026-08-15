La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi innesti per il centrocampo e guarda con interesse in casa Milan. Tra i profili monitorati c’è Youssouf Fofana, centrocampista francese che potrebbe garantire fisicità, dinamismo ed equilibrio alla mediana bianconera.

La situazione del giocatore potrebbe rendere l’operazione particolarmente interessante. Fofana non sarebbe infatti considerato centrale nel nuovo progetto tecnico guidato da Ruben Amorim, circostanza che potrebbe spingere il Milan a valutare una sua cessione.

La strategia dei bianconeri

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juventus sarebbe intenzionata a sfruttare la situazione per provare a strappare condizioni economiche vantaggiose. I bianconeri seguono con attenzione gli sviluppi e potrebbero muoversi qualora il club rossonero decidesse concretamente di mettere il francese sul mercato.

Carnevali e Massara starebbero valutando diverse possibilità per impostare l’operazione. Tra le formule prese in considerazione ci sarebbe anche quella dello scambio, una soluzione che potrebbe facilitare l’intesa tra le due società.

Al momento, però, non risultano ancora trattative ufficiali tra Juventus e Milan. Si tratta quindi di un interesse ancora da sviluppare, con la dirigenza bianconera pronta a monitorare la situazione.

Il centrocampista può essere un’opportunità per la Juve?

Fofana è arrivato a Milano nell’estate del 2024 e nel corso della sua esperienza rossonera ha dovuto adattarsi a diversi sistemi di gioco. Con Paulo Fonseca e Sergio Conceição è stato impiegato prevalentemente in una mediana a due, assumendo soprattutto compiti di copertura e protezione della difesa.

Successivamente, con Massimiliano Allegri in panchina, il francese è stato utilizzato anche come mezzala destra in un centrocampo a tre. Un cambiamento che gli ha richiesto maggiore partecipazione alla fase offensiva, attraverso inserimenti e conclusioni più frequenti.

Ora lo scenario potrebbe cambiare ancora. L’arrivo di Amorim avrebbe infatti ridotto gli spazi per Fofana, considerato non pienamente funzionale alle idee tattiche del tecnico portoghese.

Un profilo che piace alla Juventus

La Juventus resta dunque alla finestra e valuta attentamente l’opportunità. Fofana rappresenterebbe un profilo già conoscitore della Serie A e con caratteristiche fisiche e tecniche interessanti per il centrocampo bianconero.

La strada che potrebbe portare il francese a Torino è ancora tutta da costruire, ma la situazione creatasi al Milan potrebbe trasformare quello che oggi è un semplice interesse in una concreta occasione di mercato.