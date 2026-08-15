Nico Gonzalez ha fatto il suo ritorno ufficiale alla Juventus dopo aver concluso la parentesi in prestito all’Atletico Madrid. L’attaccante argentino ha subito ripreso a lavorare sul campo, ma il suo futuro in bianconero appare tutt’altro che definito. Le indicazioni di Luciano Spalletti sembrano infatti andare verso una direzione precisa: il giocatore non rientrerebbe nei piani tecnici per la nuova stagione.

La Juventus è quindi al lavoro per trovare la soluzione migliore sul mercato. La permanenza dell’argentino appare complicata anche per ragioni economiche e legate alla composizione della rosa. L’obiettivo della dirigenza è individuare rapidamente una nuova destinazione e provare a trasformare l’uscita di Nico Gonzalez in un’opportunità per il mercato in entrata.

Primo contatto tra Inter e Nico Gonzalez

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, l’Inter avrebbe effettuato un primo sondaggio per Nico Gonzalez. Si sarebbe trattato, però, di un contatto puramente esplorativo, utile ai nerazzurri per comprendere la situazione e valutare gli eventuali margini di una trattativa.

Al momento, dunque, non si sarebbe registrato alcun affondo concreto. La società lombarda starebbe valutando anche altri profili per rinforzare il proprio reparto offensivo e la pista che conduce all’argentino non avrebbe ancora assunto i contorni di una vera trattativa.

La società accelera per la cessione

La priorità della dirigenza bianconera è ora quella di definire una cessione a titolo definitivo nel minor tempo possibile. L’obiettivo è evitare una nuova svalutazione del giocatore e, allo stesso tempo, liberare spazio all’interno della rosa.

I vertici juventini stanno valutando diverse opportunità, sia in Italia sia all’estero, con particolare attenzione alle piste provenienti dalla Liga e dalla Premier League. La soluzione ideale dovrà permettere alla società di ottenere risorse da reinvestire sul mercato e consentire a Spalletti di lavorare con un gruppo sempre più vicino a quello definitivo.

Addio sempre più vicino?

Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive per il futuro dell’argentino. L’interesse dell’Inter rappresenta al momento soltanto un primo segnale, ma la Juventus continuerà ad ascoltare eventuali proposte.

Nico Gonzalez resta così tra i giocatori destinati a lasciare Torino. La dirigenza bianconera è chiamata a trovare la formula giusta per chiudere l’operazione e concentrarsi successivamente sugli ultimi movimenti in entrata.