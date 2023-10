Bacchetta: “La Juventus può ambire ad arrivare tra le prime quattro”

Alessandra Bacchetta, giornalista, ha detto la sua a RadioBianconera. Ecco le sue parole sulla Juve: "L'atteggiamento propositivo non vuol dire essere votati all'attacco. Vorrei ricordare a tutti quelli che dicevano che Pirlo è un grande allenatore, perchè faceva un calcio offensivo, come non se le stia spassando bene. Pirlo non solo non è un genio del pallone, ma non ha neanche il carattere per fare l'allenatore. Io sono un amante della via di mezzo nel calcio: in tal senso, il calcio di Marcello Lippi era perfetto.