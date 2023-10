Allegri: “Dopo il Covid grande lavoro della Juventus sull’aspetto mentale”

Massimiliano Allegri è intervenuto via Skype durante la presentazione del progetto Foce sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari in corso nella Sala Giunta del Coni. La Gazzetta del Mezzogiorno ha riportato le parole del tecnico della Juventus durante l'evento. Ecco cosa ha detto:

"Sia nel settore giovanile che in prima squadra abbiamo professionisti che lavorano sull'aspetto mentale. Ci sono ragazzi, anche di 14 anni, che hanno avuto forte depressione nel post Covid e assolutamente bisogna lavorare. Ci sono state problematiche mentali ben più serie rispetto a prima del Covid e noi, come Juventus, ci stiamo lavorando molto. A me dispiace quando vedo dei ragazzini obesi e il numero è cresciuto a dismisura negli ultimi anni e non fanno niente, non hanno passione. Lo sport è una questione di passione, disciplina, regole, quello che poi trovano nella vita. Da allenatori a giocatori possiamo entrare nelle scuole con un progetto, parlare, fargli venire questa passione ai giovani di oggi che ne hanno poca verso la parte sportiva. Dobbiamo essere noi ad educarli. Devono esser il futuro del nostro Paese".