Amoruso: “Difficile per Motta continuare alla Juventus”

Nicola Amoruso, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sportitalia, toccando il tema allenatore, con Motta che non è più così saldo sulla panchina della Vecchia Signora, con tanti nomi che stanno circolando come possibili successori: “Credo che sarà difficile continuare il rapporto con Thiago Motta per la Juventus, se queste sono le dinamiche. L’allenatore sicuramente ha grandi responsabilità. Spero per lui che la Juventus reagisca e dia un segnale positivo. La squadra deve aiutarlo in questo”.

Sul prossimo allenatore

"Da chi ripartirei l'anno prossimo? Gasperini la vedo molto difficile anche se conosce bene la Juventus. Ma la vedo difficile come scelta e Gasp lo vedo proiettato verso altri lidi. Mancini può essere un nome importante perché ha allenato in grandi squadre. Poi c'è Igor Tudor, che ha dimostrato grandi qualità, è uno juventino, potrebbe essere una gran bella scommessa".