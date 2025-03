Juve, Tacchinardi: “Motta ha fatto bene a rimanere al timone”

Alessio Tacchinardi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta, promuovendo la sua scelta di rimanere alla guida della squadra

Intervistato per TJ, Alessio Tacchinardi ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Non mi aspettavo un passo indietro dell’allenatore. Quando un allenatore vede che la squadra non risponde alle sue richieste e alle bastonate prese in settimana, dicevo che non sarei rimasto sorpreso se fossero arrivate delle dichiarazioni forti da parte di Motta. Però ha fatto bene ad andare avanti e a restare al timone del club. La situazione, onestamente, resta comunque molto delicata. Ora bisognerà cambiare”.

Tacchinardi: “La grande responsabilità è di Giuntoli”

L'ex bianconero ha proseguito: "L'anno scorso, in una situazione più o meno analoga dal punto di vista dei risultati, parlai di un bisogno di elettroshock per il gruppo. Qui è palese che a servire sia una grande scossa. Bisogna capire il perché di queste sbandate e di questi risultati negativi da Eindhoven in poi. Non è tanto un discorso di dimissioni, perché la proposta che vediamo in campo è confusa. Adesso la grande responsabilità è di Giuntoli, che deve dire alla proprietà se continuare o meno con Motta. Non bisogna metter la testa sotto la sabbia. Se c'è empatia e fiducia nel lavoro fatto in campo, allora non serve nessuna scossa. E' giusto continuare con lui come si sta facendo. Se ci fossero state delle situazioni non risolvibili, a mio avviso sarebbe stato da mandar via dopo l'Empoli".