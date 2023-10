Ag. Cambiaso: “Andrea è felicissimo di aver portato la Juve in vetta”

Giovanni Bia , agente di Andrea Cambiaso , ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sul terzino: "Si è avverato il suo desiderio, ovvero quello di giocare con la Juventus e di aver siglato un gol decisivo. Ciò che lo ha più soddisfatto non è tanto la gloria personale, bensì la consapevolezza di aver portato a casa i tre punti. Andrea, con la sua marcatura, ha consentito alla Vecchia Signora di godersi una serata in vetta alla classifica, cosa che non succedeva da un po' di tempo. Era assolutamente strafelice di questo.

Presto per il rinnovo? Credo di sì, ha un contratto lungo e dovrà ancora lavorare per dimostrare il suo lavoro. Poi sarà la Juve stessa a convocarci per comunicare le proprie intenzioni, ma ora non ci pensiamo assolutamente. Pensa solo a giocare e a far bene con questa maglia, poi le cose verranno da sole".