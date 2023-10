Calciomercato Juventus / Pedullà dà un annuncio pesantissimo: “Ci siamo”

Proprio quando la Juve sembrava aver trovato un equilibrio a centrocampo, le squalifiche di Fagioli e Pogba hanno completamente cambiato le carte in tavola. I bianconeri si sono ritrovati di colpo a corto di giocatori in una zona nevralgica del campo e ora dovranno trovare una soluzione. Prima di pensare al mercato, però, Giuntoli vuole prima chiudere i discorsi per i vari rinnovi di contratto : dopo Gatti la Juve si prepara a trattare con diversi altri giocatori. La Vecchia Signora ha già incontrato un agente: Pedullà ha sganciato la bomba.

Mercato Juve - Notizia bomba: l'annuncio di Pedullà

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, infatti, la Juve ha incontrato Veronique, madre e agente di Rabiot. Il centrocampista è ormai un punto fermo della mediana bianconera e la dirigenza vorrebbe blindarlo. Dopo il rinnovo fino al 2024 della passata stagione, quindi, Giuntoli vorrebbe prolungare ancora il rapporto dei bianconeri con il giocatore. Non a caso contro il Milan in assenza di Danilo è stato proprio Rabiot a indossare la fascia da capitano, simbolo della centralità del francese nel progetto. L'incontro con la madre è stato solo un primo passo verso un possibile rinnovo, ma l'impressione è che vedere ancora Rabiot con la maglia della Juve non sia un'utopia. Le basi per trattare ci sono tutte, ora bisognerà solo avere pazienza. Staremo a vedere. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: Elkann avrebbe in mente qualcosa di enorme in vista del prossimo anno <<<