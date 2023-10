Mercato Juve, su Cambiaso piombano gli Spurs: pronta l’offerta

L'esterno bianconero, eroe della vittoria sul Verona, è stato attenzionato dagli scout del Tottenham per il mercato estivo

Andrea Cambiaso è l'eroe del momento in casa Juventus. L'esterno bianconero è stato decisivo nell'ultima gara di campionato contro il Verona, siglando la rete del vantaggio al '97. Un gol che Andrea, tifoso bianconero da sempre, sognava sin da bambino, quando accompagnava la squadra in campo. Ora il terzino ex Bologna, è cercato anche dalle big europee.